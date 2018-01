Saint-Magne-de-Castillon, France

Une femme de 62 ans et un jeune homme de 18 ans, qui étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers, ont été ranimés et transportés en hélicoptère au CHU Pellegrin de Bordeaux. Une troisième personne était présente dans la maison, un homme de 62 ans, qui, lui aussi a été intoxiqué par les fumées, et transporté à l'hôpital Robert-Boulin de Libourne, dans un état sans gravité.

Le feu a pris dans un garage, sans que l’origine n'en soit connue. Les fumées se sont ensuite infiltrées dans la propriété, située au bord de la Dordogne, qui n'a pas été détruite. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie au moyen de deux lances, vers 9 heures ce samedi matin.