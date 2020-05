Gironde : disparition inquiétante d'un jeune homme à Guîtres

Steeve, un jeune homme habitant la commune de Guîtres, près de Coutras, n'a plus donné de nouvelles depuis ce samedi. Âgé de 20 ans, il a quitté son domicile aux alentours de 16 heures, sur son vélo. Sa famille a rapidement signalé sa disparition. Si le jeune homme est majeur, il souffre d'une déficience intellectuelle et peine à s'exprimer. Les gendarmes lancent un appel à témoins, précisant que Steeve pourrait, par peur d'avoir commis une bêtise, se cacher s'il venait à croiser un véhicule le recherchant.

Le jeune homme pourrait être dans le secteur de Bayas. - Capture d'écran Google Maps

Steeve circule sur un vélo noir et blanc. Il mesure 1,67 m pour 84 kg. Ce samedi, il était vêtu d'un short et d'un tee-shirt marron. Ses sorties à vélo le font habituellement passer par le lieu-dit "Le Galocher" à Bayas et le lieu-dit "Boucherie" à Lagorce. Si vous êtes susceptible d'aider la gendarmerie dans ses recherches, vous pouvez contacter la brigade de Guîtres au 05.57.56.40.35.