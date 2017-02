Elle veut échapper à un contrôle routier, les gendarmes la poursuivent jusque dans les Landes

Ce jeudi soir à Bazas en Gironde, une automobiliste a voulu échapper à un contrôle de gendarmerie. Elle ne sera interceptée que 60 kilomètres plus loin dans les Landes. Elle roulait sans permis.

Tout commence jeudi soir en fin de journée sur l'avenue du général de Gaulle à Bazas dans le sud-Gironde. Une automobiliste, une Langonnaise de 55 ans, est en train de téléphoner avec son portable quand les gendarmes lui demandent de s'arrêter. D'abord elle acquiesce, puis, selon Sud-Ouest, elle se ravise, passe la marche arrière et fonce à travers les rues de la commune en percutant une voiture. Une course poursuite s'engage et elle va durer sur 60 kilomètres. C'est finalement à Cachen dans les Landes que la femme est interpellée par les gendarmes de Gironde aidés de leurs collègues Landais.

Pas de permis

La surprise est totale quand les gendarmes demandent à l'automobiliste ses papiers : elle n'a ni permis de conduire, ni documents d'assurance. Après avoir été intercepté en train de téléphoner au volant avec son portable, la liste des infractions est lourde pour cette quinquagénaire qui devra s'expliquer devant la justice.