Coutras, France

Un simple SMS est à l'origine de cette dispute qui a dégénéré samedi soir dans le centre-ville de Coustras (Gironde). Le tireur présumé est en garde à vue. Il n'a pas apprécié recevoir un message peu flatteur concernant sa petite-amie. Il se met en colère et se dispute violemment avec deux hommes âgés comme lui d'une vingtaine d'année. Sauf que lui est armé d'un fusil à pompe calibre 12 et qu'il n'hésite à en faire usage.

Un blessé grave et un blessé léger

Ses deux victimes sont touchées au pied et à la jambe. Le plus gravement blessé a été opéré à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, le second est soigné à Libourne. Juste après avoir ouvert le feu, le tireur s'échappe en emmenant avec lui sa compagne et son arme. Les gendarmes le retrouvent quelques heures plus tard à 13 kilomètres plus loin, à Saint-Seurin-sur-l'Isle et c'est le peloton spécialisé de protection de Blayes qui l'a interpellé.