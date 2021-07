Gironde : opposé au pass sanitaire, il menace des députés par téléphone et écope de 300 euros d'amende

Après les plaintes déposées par trois parlementaires de Gironde, le parquet de Bordeaux a ordonné le placement en garde à vue ce jeudi 22 juillet d'un homme opposé au pass sanitaire. Il contactait Catherine Fabre, Dominique David et Eric Poulliat depuis plusieurs jours en leur laissant des messages vocaux ou en leur parlant en direct, pour tenter de les intimider par rapport aux mesures gouvernementales relatives au pass sanitaire. Il était décrit comme insultant et agressif.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie nationale qui a identifié cet agent de sécurité dans le sud de la Gironde.

À l’issue de sa garde à vue, l'homme a été déferré au parquet pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les faits ont été requalifiés en outrages sur personne chargée d’une mission de service publique, le mis en cause a reconnu ces faits. Il a expliqué s’être mis en colère et avoir pu être injurieux dans le but de faire parvenir aux députés la pensée des citoyens et son opposition farouche au pass sanitaire, pour lui, le vaccin est un poison.

Il a été condamné ce vendredi à une peine d’amende de 600 euros dont 300 avec sursis.