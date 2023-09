Gironde : Jojo le roi du loto soupçonné d'être un escroc

Ce girondin de 32 ans, organisateur de lotos, se trouve aujourd'hui dans les mains de la justice pour escroquerie en bande organisée.

ⓘ Publicité

C'est une information révélée par Le Parisien et que France Bleu Gironde a pu se faire confirmer.

Jonathan L. dit "Jojo le roi du loto" a été arrêté mardi soir à Bordeaux lors d'une loterie qu'il organisait à l'espace DS près du pont d'Aquitaine.

Des enquêteurs de la police judiciaire et du service central des courses et des jeux ont saisi la recette de la soirée et son matériel. Jojo ainsi qu'un proche ont été placés en garde à vue. Les enquêteurs lui reprochent d'avoir détourné 4,8 millions d'euros au nez à la barbe du fisc.

Selon une source proche de l'enquête il a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés

La police a procédé à des perquisitions à son domicile ainsi qu'au siège de sa société au Tourne petit village de l'Entre-deux-Mers.

Ils ont saisi du matériel informatique qui lui servait à organiser des lotos en ligne, une activité visiblement très lucrative que Jojo avait lancé pendant le COVID.

"C'est un garçon de la campagne, sans grands diplômes mais très enthousiaste" nous a confié un habitant du Tourne qui l'a vu développer son entreprise.

Jojo s'était fait un nom en organisant des lotos caritatifs pour les orphelins des sapeurs-pompiers de la gironde , le CHU de Bordeaux ou encore la ligue contre le cancer. Sur son site internet il invite d'ailleurs les joueurs à combiner plaisir du loto et aide aux associations. Alors oui il reversait bien une part de ses recettes aux organisations caritatives mais ce qui lui est reproché c'est d'avoir empoché la majorité des gains. Jojo le roi du loto était sans doute aussi un escroc !