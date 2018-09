Virsac, France

C'est ce qu'on appelle des collisions en chaîne, impliquant, au total, cinq poids-lourds et trois voitures, sur l'A10 à hauteur de Saugon en Gironde. Il y a un blessé grave (le chauffeur d'un des camions) et quatre plus légèrement. Les secours sont toujours sur place. Et l'A10 est coupée au péage de Virsac, jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens Bordeaux/Paris et Paris/Bordeaux.

Trois accidents en un. Bilan : cinq blessés dont un grave

Vers 12h40, ce sont d'abord deux voitures qui se percutent au niveau de Saugon dans le sens Bordeaux/Paris sans faire de blessé. Une Clio transportant un employé de Vinci venant aux nouvelles, s'arrête à proximité, et est elle-même percutée, par un poids-lourds transportant des piles de bois. Le camion se couche sur la chaussée et se fait aussitôt rentrer dedans par un autre camion transportant du plastique. Bilan : un blessé grave, le chauffeur d'un des deux camions, transporté par hélicoptère par les secours; et quatre blessés plus légers.

Dans la foulée, se produit alors un troisième accident : trois poids lourds arrivant par derrière, toujours dans le sens Bordeaux/Paris, entrent en collision. L'un des trois, traverse la glissière de sécurité, provoquant la fermeture du péage de Virsac également dans le sens Paris/Bordeaux.

Sorties obligatoires de l'A10 dans les deux sens

Vinci Autoroutes vous conseille de quitter l'A10 à la sortie 39A en direction de Libourne, si vous allez vers Paris. Et vers Bordeaux, de quitter l'Autoroute à Mirambeau (sortie 37).

A 15h, il y avait 8 kilomètres de bouchons en direction de Paris et 3 kilomètres en direction de Bordeaux.