Gironde : l'école de Saint-Macaire vandalisée à quelques jours de la rentrée

Dimanche soir, l'école de Saint-Macaire près de Langon, a été saccagée. La commune se dit "consternée face à une telle bêtise" et annonce faire son maximum pour que la rentrée puisse se faire normalement la semaine prochaine. Une enquête a été ouverte.

C'est par un message publié sur les réseaux sociaux que la commune de Saint-Macaire au nord de Langon, a dévoilé l'acte de vandalisme dont a été victime son école, à quelques jours de la rentrée scolaire. Meubles cassés et renversés, nourriture éventrée et fournitures scolaires éparpillés au sol... Les faits remontent à dimanche soir, le 21 août, selon le message de la commune qui se dit "consternée face à une telle bêtise".

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la Gironde. Et la mairie annonce faire tout son possible pour remettre les locaux en état et que la rentrée puisse se faire normalement.