Gironde : l'homme qui avait tiré sur sa compagne à Saint-Médard-en-Jalles condamné à un an de prison ferme

L'homme de 52 ans qui avait tiré son sa femme et son neveu à Saint-Médard-en-Jalles samedi dernier a été jugé mercredi après-midi en comparution immédiate. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Ce quinquagénaire était inconnu des services de justice jusqu'alors.

Incarcéré depuis mardi, l'homme de 52 ans qui avait tiré son sa femme et son neveu à Saint-Médard-en-Jalles samedi dernier a été jugé mercredi après-midi. Le GIGN était intervenu à leur domicile pour le faire sortir. Il est reproché à ce quinquagénaire des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours avec circonstances aggravantes (ivresse, arme, et violences sur conjoint). Le motif de tentative d'homicide n'a finalement pas été retenu par la justice.

Mercredi, le prévenu comparaît depuis la maison d’arrêt de Gradignan, en visio-conférence. Etant considéré comme étant à risque, il attend le résultat d'un teste au Covid-19 réalisé en détention. Difficile de le comprendre à travers la qualité médiocre du son. L'homme fond en larmes dès les premières minutes : "S’il n’y avait pas eu cet alcool qui rend mauvais » regrette-t-il. « C’est l’alcool qui est mauvais ou c’est vous monsieur ?" lui assène le président. "L'alcool, répond-il faiblement, _c’est le trou noir, je ne me souviens plus de rien, sinon je n’aurais jamais tiré sur ma femme"_affirme l'homme qu'on distingue à peine sur l'image. Sa compagne, présente au fond de la salle le soutient du regard. Petit à petit le contexte se dessine. Un homme inconnu de la justice, casier judiciaire vierge, "C’est un ours au grand cœur, on n'était pas du tout en instance de séparation comme ont pu dire des journalistes" affirme sa compagne, présente à l'audience et qui s’exprime derrière un masque. Dans l'enquête, ses voisins le décrivent aussi comme un homme gentil, serviable. C’est d’ailleurs son métier, le service à la personne. Le quinquagénaire n’a jamais agressé physiquement sa compagne.

"Lorsqu'il boit trop, il a des hallucinations"

Mais depuis plusieurs années, ce Saint-Médardais boit. Parfois juste pour l’apéro, parfois beaucoup trop. Et "lorsqu'il boit trop, il a des hallucinations" raconte sa femme, "il voit des gens, dit qu’il va tuer tout le monde mais j’arrive à le calmer à chaque fois". "Mais pas samedi soir" intervient le procureur. "Non", reconnait-elle. Elle remonte le fil pour expliquer : vendredi, tous deux sont venus au secours du frère de son mari. Vivant seul, l'homme est atteint du coronavirus et se trouve dans un état critique. Les secours arrivent et l’intubent sous leurs yeux. "Ils nous ont dit qu'il fallait s'attendre au pire..." Le couple rentre, J-C. se met à boire et va se coucher.

Le lendemain, samedi, c’est leur fille qui est hospitalisée. Alors J-C. se met au pastis à midi… et boit jusqu’au soir. Ils se disputent, il va chercher son fusil, lui qui possède un permis de chasse depuis ses 16 ans. Il tire, le coup ne part pas. Elle se réfugie chez leur neveu. Ils entendent un coup et pensent que le quinquagénaire a dirigé l'arme vers lui. Ils sortent et c’est alors qu’ils tentent tous deux de le raisonner qu’il tire à nouveau et les manque de très peu. Puis, l'homme rentre chez lui. Inquiète, sa compagne prévient les gendarmes de ne pas entrer, qu’il est armé. Le GIGN arrive, tard. Durant toute la nuit, le suspect ne répond pas… puis il se rend à 8h, sans opposer de résistance. "Trou noir" explique encore le prévenu. Lui s’est réveillé en pyjama au petit matin, a pris son café avant d’entendre son nom au mégaphone… c’est en sortant qu’il est tombé sur les gendarmes et s'est laissé menotté sans comprendre.

Sa compagne ne se porte pas partie-civile, elle veut qu’il rentre au plus vite, « il a besoin de soins, pas de la prison » dit-elle. L'avocat du prévenu, Maître Philippe Nougaret abonde dans ce sens : "Quand j'ai pris connaissance de ce dossier, je me suis dit 'encore une affaire de violences conjugales comme on entend de plus en plus depuis le début du confinement... Mais c'est en fait la tristesse qui m'a envahi. Bien sûr que les faits sont graves, mais il ne correspond à aucun des maris violents que j'ai pu voir par le passé" poursuit l'avocat.

Auparavant, dans son réquisitoire, le procureur a tenu à rappeler qu'un drame avait été évité de peu. "On est dans le confinement, rien ne garantit que monsieur va arrêter de boire" tempère-t-il. "Ce sont des faits excessivement graves, oui il faut des soins mais avant ça il faut une peine" conclut le procureur en requérant trois ans de prison dont deux ferme et un an avec sursis probatoire assorti d’une obligation de soins et d’une interdiction de possessions d’armes de cinq ans. Le tribunal a suivi ces réquisitions en se montrant toutefois plus clément sur la peine de prison : le quinquagénaire est finalement condamné à an ferme et deux ans avec sursis.