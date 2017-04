Gironde : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver un homme suivi psychologiquement

La Gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoin après la disparition d'Éric Castaing, domicilié à Coutras, depuis le 10 avril dernier. La gendarmerie précise qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et médicamenteux.

La gendarmerie de la Gironde parle de "disparition inquiétante". Éric Castaing, 47 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis le 10 avril dernier. Il aurait quitté son domicile de Coutras seul et vraisemblablement à pied. Le communiqué précise qu'"il n'a pas pris son téléphone portable et les recherches entreprises tant à son domicile qu'aux environs de Coutras, n'ont donné aucune indication quant au lieu ou il pourrait se trouver".

Il traverse une période difficile

La gendarmerie précise par ailleurs qu'Éric Castaing "fait l'objet d'un suivi médicamenteux et psychologique" car il traverse une période difficile. Les éléments que vous pourriez détenir pour le localiser sont à communiquer à la Gendarmerie de Coutras au 05 57 48 42 20.