Bazas, France

La gendarmerie lance un appel à témoin. Une jeune fille est portée disparue depuis jeudi à Bazas. Scolarisée au lycée Anatole de Monzie, elle n'est pas allée en cours jeudi. Selon ses amies, elle pourrait se trouver à Langon.

Elle mesure entre 1m65 et 1m70, elle est mince, et a les cheveux noirs. Elle est partie du domicile habillée avec un pantalon blanc, un haut blanc avec des points rouges, un manteau en cuir noir et des chaussures Gucci marron.

Si vous avez des renseignements permettant de localiser l'adolescente, contactez la gendarmerie de Langon-Toulenne au 05.57.98.12.60 ou faites le 17.