Une femme de 87 ans a été mortellement percutée par un tram ce lundi soir à Lormont. Les pompiers n'ont rien pu faire pour la sauver. Le chauffeur du tram et deux passagers choqués, ont été pris en charge.

Le drame a eu lieu ce lundi vers 19h14 à l'arrêt Bois Fleuri à Lormont sur la ligne A du tramway. Une femme de 87 ans descend du tram et s'apprête à traverser lorsqu'elle est percutée par la rame qui repart. Les efforts des pompiers auront été vains. L'octogénaire est décédée sur place. Le chauffeur du tram, un homme de 54 ans, ainsi que deux passagers, une femme de 53 ans et un homme de 33 ans, ont été choqués et pris en charge.

Le trafic interrompu pendant 2 heures sur la ligne A