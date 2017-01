Gironde : la nuit du Nouvel An, un jeune sans permis détruit la Maserati de papa

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, les gendarmes de la Gironde ont retrouvé une belle Maserati à 70.000 euros... dans les vignes, à Saint-Pey-d'Armens, dans le Libournais. Le conducteur, âgé de 18 ans, l'avait piqué à papa... Elle a terminé engloutie dans l'accident.

La nuit du 31 décembre a été un sacré enfer pour certains, surtout pour ce jeune homme très ingénieux, qui a emprunté la Maserati de son père pour aller faire un tour avec son cousin. Sauf que la sortie nocturne s'est terminée dans les vignes, à Saint-Pey-d'Armens, dans le Libournais.

Le jeune homme, sans permis, n'a pas réussi à maîtriser le bolide (de 300 chevaux tout de même !). Pris de panique, il a pris la fuite, laissant son cousin seul bloqué dans la voiture, presque détruite. Heureusement, l'accident n'a pas fait de blessés. C'est papa qui devait être content : la voiture coûtait 70.000 euros... Et avait été achetée six mois plus tôt. Bonne année !