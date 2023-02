Gironde : la police recherche un jeune pour le féliciter d'avoir stoppé une tentative de viol

"La police nationale de la Gironde et la procureur de la République le recherchent", peut-on lire sur l'appel à témoins partagé par les fonctionnaires girondins, ce lundi 20 février, dans l'après-midi. Cet adolescent n'a rien fait de mal, c'est même tout l'inverse : il a interrompu un homme dans sa tentative de viol d'une jeune fille.

Un post très partagé

La police et le parquet veulent le "féliciter de son action". Les faits se sont déroulés le 3 février, entre 17h30 et 18h, rue schweitzer, à Cenon. Le jeune n'était plus présent lors de l'arrivée des forces de l'ordre.

"Si vous le connaissez, merci de contacter nos services ou de lui demander de nous joindre" au 05 57 85 73 16, ont écrit les policiers. Leur message avait reçu plus de 1000 "like" et avait été retweeté plus de 700 fois, ce lundi soir, sur Twitter.