Gironde : la saison des feux de forêts n'est pas encore terminée

En vigilance orange jusqu'à ce vendredi, la Gironde est particulièrement vulnérable au risque d'incendie en raison des températures élevées qui persistent et de la sécheresse des sols.

Des températures très élevées, et même des records pour la saison (37,8 degrés à Belin-Beliet cette semaine), des sols secs qui manquent d'eau : autant de raisons de craindre des départs de feux en Gironde, particulièrement dans les forêts. Ce mercredi au Barp, plusieurs hectares de pins ont ainsi brûlé. En vigilance orange pour le risque d'incendie jusqu'à ce vendredi 18 septembre, le département bénéficie de renforts, comme les 2 deux Canadairs prépositionnés à Mérignac. Mais le dispositif doit s'adapter quotidiennement pour ne pas accaparer des moyens dont d'autres départements ont de plus en plus besoin.

Le risque de feu de forêt se généralise sur le territoire national - Le capitaine Matthieu Jomain, SDIS 33

"Autrefois, le feu de forêt était surtout évoqué dans les départements du Sud de la France" explique le capitaine Matthieu Jomain, porte-parole des pompiers de la Gironde. "Aujourd'hui, le risque de feu de forêt se généralise sur le territoire national (...) Il y a un travail quotidien de récupération de données factuelles pour disposer des bons moyens d'intervention et les partager avec les autres services départementaux en France." Partager signifie calibrer les moyens nécessaires au jour le jour, grâce aux remontées du terrain.

Les épisodes de vigilance aux incendies sont plus nombreux en France mais ils durent aussi plus longtemps, en raison de la montée des températures. Le capitaine Matthieu Jomain ne peut dire, alors qu'octobre arrive dans une quinzaine de jours, quand la saison des incendies se terminera. Il faudrait un épisode de pluie assez long pour mettre fin à cette sécheresse, une météo automnale, plutôt qu'un été indien.