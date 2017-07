Gironde : la salle des profs souillée à la sauce tomate et à la mayonnaise

C'est le spectacle découvert lundi matin par les enseignants de l'école primaire de Saint-Denis-de-Pile près de Libourne. Les auteurs des faits sont repartis sans rien dérober.

La gendarmerie a été saisie après le triste spectacle découvert lundi matin par les enseignants de l'école primaire de Saint-Denis-de-Pile dans le Libournais, à l'est de Bordeaux. C'est le journal Sud ouest qui raconte l'histoire ce mercredi matin. A l'aube de la dernière semaine de classe, des "farceurs" se sont introduits dans la salle des professeurs. Ils l'ont totalement souillée, recouverte de sauce tomate, de mayonnaise et de moutarde. Il n'y a pas eu d'autres dégradations et aucun matériel n'a été dérobé.