Salles, France

Le gendarme percuté dimanche à Salles a succombé à ses blessures à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux lundi soir. L'adolescent de 15 ans à l'origine de la collision est toujours en garde à vue ce mardi. Il devrait être mis en examen. Auditionné pour tentative de meurtre aggravée, les faits pourraient être requalifiés en homicide après le décès du gendarme.

Les conditions de la collision à éclaircir

Dimanche après-midi, le gendarme de 46 ans, adjudant de la brigade de Belin-Beliet, était en charge de tenir le radar pour mesurer la vitesse des usagers de la départementale 3, lorsqu'il aperçoit avec ses collègues une moto cross de 50cm3 . Le pilote refuse d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter et percute le militaire de plein fouet. Le militaire est évacué par hélicoptère dans un état grave. Le pilote de la moto-cross, a lui été plus légèrement touché, il souffre de fractures. Il avait été hospitalisé dimanche soir. Mais son état a permis de le placer en garde à vue , il devrait le rester jusqu'à mardi en fin de journée au plus tard. L'enquête confiée aux gendarmes de la brigade de recherches d'Arcachon doit établir notamment si la moto était homologuée pour circuler sur la route.

L'émotion des gendarmes de Gironde

Sur leur page facebook, les gendarmes de Gironde font part de leur vive émotion

La tristesse du ministre de l'intérieur

Dans un communiqué, Gérard Collomb, a salué la mémoire de l'adjudant de 46 ans qui était père de 3 enfants. Le ministre de l'intérieur a également souligné qu'il s'agissait du deuxième décès d'un gendarme de Nouvelle Aquitaine en trois jours après le décès samedi d'un militaire des deux sèvres.