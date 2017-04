Gironde : le gérant de la charcuterie bordelaise placé en garde à vue

Le patron de la charcuterie bordelaise et un commercial de l'entreprise ont été placés en garde à vue ce lundi. Une procédure dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a détruit l'usine le 16 février dernier. Les enquêteurs cherchent l'origine du sinistre : criminelle ou accidentelle

Le gérant de la charcuterie bordelaise ainsi qu'un commercial sont en garde à vue ce mardi, révèle Sud-Ouest. Ils ont été interpellés ce lundi matin dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a complètement détruit l'entreprise de Villenave d'Ornon le 16 février dernier. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'origine du sinistre : accidentelle ou criminelle. Arnaud Chedhomme, le patron de la charcuterie, avait porté plainte contre X , deux jours après le sinistre.

Incertitude sur l'avenir de la charcuterie bordelaise

Depuis l'incendie, les salariés de l'entreprise sont au chômage technique et n'ont toujours pas reçu leur salaire. Une difficulté supplémentaire pour une entreprise placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit décider dans les jours qui viennent de la liquidation ou non, de la charcuterie bordelaise.