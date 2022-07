Gironde : le groupe Castel visé par une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité en Centrafrique

Une enquête a été ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre après le rapport publié par l'ONG The Sentry, spécialisée dans la traque de l'argent sale. L'enquête vise une filiale du géant français des boissons Castel, dont le siège social est à Bordeaux. Elle est accusée d'avoir soutenu financièrement des rebelles en Centrafrique pour sécuriser son "usine et les champs de canne à sucre" et "tenter de protéger le monopole de la société".

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Clémence Witt et Anaïs Sarron, les avocates de The Sentry, se réjouissent que le pôle crimes contre l'humanité du Parquet national antiterroriste ait ouvert "une enquête préliminaire pour examiner l'éventuelle implication, en qualité de complices, des sociétés du groupe Castel et de leurs dirigeants dans la commission de crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés par des milices armées en République centrafricaine".

Castel qui détient plusieurs marques de vin telles que Baron de Lestac ou Listel et des enseignes comme le caviste Nicolas, est présent en Afrique où il produit des boissons gazeuses.

Plusieurs enquêtes visant des entreprises françaises ont déjà été ouvertes à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. BNP Paribas est visé pour son rôle lors de la guerre au Darfour et dans le génocide rwandais. Le cimentier Lafarge a lui été mis en examen, soupçonné d'avoir versé via une filiale des millions d'euros à des groupes terroristes, dont le groupe Etat islamique (EI), pour maintenir l'activité d'une cimenterie en Syrie en 2013 et 2014.