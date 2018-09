Trois hommes ont été hélitreuillés et sont sains et saufs, selon la préfecture maritime de l'Atlantique.

Gironde, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, le CROSS d'Etel (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) reçoit un signal venant d'une balise de détresse. Il identifient un voilier de 13m60 en difficulté, le "Robinson", immatriculé à Bayonne et naviguant de l'Espagne jusqu'au Verdon-sur-Mer (Gironde). Le bateau, explique la préfecture maritime de l'Atlantique, se trouve à 200km de l'entrée de l'estuaire de la Gironde.

Bateau démâté

Alors que la visibilité est bonne, l'océan peu agité (1m de houle) et la météo clémente selon la préfecture, les trois hommes à bord connaissent une avarie de barre et le mât se couche. Le CROSS émet alors "Mayday Relay" et engage un hélicoptère Raffut SAR de l'armée de l'air basé à Cazeaux pour hélitreuiller les passagers à 6h07. Tous sont sains et saufs selon la préfecture maritime de l'Atlantique et seront déposés à Cazeaux. Le voilier étant à la dérive, la préfecture maritime de l'Atlantique a émis un avis urgent pour prévenir les navigateurs.