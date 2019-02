Gironde : le nombre de morts sur les routes en hausse de 5% en 2018

Par Pierre-Marie Gros, France Bleu Gironde

77 personnes ont trouvé la mort l'an dernier sur les routes de Gironde, soit quatre de plus qu'en 2017, selon les chiffres officiels fournis ce jeudi par la Préfecture. La vitesse, en cause dans le tiers des accidents, reste la principale cause de la mortalité routière.