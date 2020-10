Gironde : le député du Médoc Benoît Simian visé par une plainte, le parquet veut lever son immunité

Le parquet de Bordeaux demande la levée de l'immunité parlementaire auprès du bureau de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une enquête pour harcèlement qui vise le député du Médoc Benoît Simian. La plainte a été déposée sa femme avec qui il est en instance de divorce depuis le printemps dernier. Une source proche du dossier parle de "plaintes croisées" et d'une "séparation houleuse".

Ils ont mutuellement porté plainte contre l'autre pour des violences volontaires et ont tous les deux obtenu deux jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Ils s'accusent mutuellement de vouloir récupérer de l'argent à l'issue du divorce. D'après la femme du député Soraya Simian, l'élu Libertés et territoires ne lésine pas sur les moyens. Il n'habite plus le domicile familial mais il passe très régulièrement dans sa permanence parlementaire qui est située est dans le jardin de la propriété. "On vit un enfer depuis le printemps", explique-t-elle.

Il estime être la victime dans cette affaire

Elle prétend qu'il a "bloqué le portail avec la voiture pour qu'on ne puisse plus sortir, il fait des appels de phare en direction de la maison vers minuit, il a fait arracher le compteur de gaz". Benoît Simian réfute en bloc sans vouloir s'exprimer à notre micro. Toutefois il précise que, dans cette affaire, il est la victime et que sa femme cherche à se servir de sa fonction de député pour récupérer plus d'argent lors du divorce.

La justice a ordonné une expertise psychologique de sa femme mais elle l'a aussi placée sous protection grâce une mesure d'éloignement et un téléphone grave danger qui permet, si elle se sent en danger, d'appeler un opérateur tous les jours et 24h/24h.