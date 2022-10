Gironde : le visage de Vladimir Poutine retrouvé sur des paquets de drogue à Coutras

L'enquête a démarré au début de l'année 2002 à Coutras après un appel anonyme reçu à la gendarmerie. Huit mois plus tard, 1,6 kilos d'herbe et de résine de cannabis, 22 grammes de cocaïne et 6000 euros d'argent liquide ont été retrouvés lors de perquisitions et cinq trafiquants arrêtés. Une mère de famille âgée de 56 ans, son fils âgé de 25 ans et trois de leurs connaissances âgées de 24 à 32 ans. Quatre des cinq contrevenants ont été condamnés devant le tribunal de Libourne, à des peines allant d'un an de prison avec aménagement de peine, à 3 ans de prison ferme pour le plus jeune des prévenus âgé de 24 ans. La cinquième suspecte sera jugée ultérieurement en décembre.

Le trafic alimentait le secteur de Coutras depuis plusieurs mois. Et de la drogue était également acheminée jusqu'à la prison de Neuvic en Dordogne. La mère de famille faisait passer du cannabis à chaque parloir à son fils, incarcéré pour une autre affaire.

Le mystère demeure sur les photos de Vladimir Poutine découvertes sur les paquets de drogue. Aucune explication n'a été donnée. Les gendarmes de Libourne avancent la thèse de la "provocation".