Gironde : les deux braqueurs du bureau de tabac de La Réole restent introuvables

Un braquage s'est déroulé ce dimanche au bureau de tabac des Halles à La Réole dans l'est de la Gironde. Deux malfaiteurs s'en sont pris au gérant et à un client et sont repartis avec seulement quelques paquets de cigarettes.

Il est encore tôt ce dimanche matin, 8 heures et demie et il y a deux personnes dans le bureau de tabac : le gérant âgé de 51 ans et un client de 80 ans. Les 2 malfaiteurs ont le visage caché par des vêtements. L'un d'eux braque un pistolet sans doute factice. Ils veulent se faire remettre la caisse. Il semble que le gérant résiste ; en tous cas les braqueurs ne parviennent pas à leurs fins. Ils aspergent les deux personnes de gaz lacrymogène et s'enfuient avec seulement quelques paquets de cigarettes. L'alerte est vite donnée mais les braqueurs sont introuvables. Quant au gérant et au client ils sont bien sûr choqués mais n'ont pas été blessés. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Langon.