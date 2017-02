Gironde : les locaux de la Charcuterie Bordelaise détruits par un incendie à Villenave d'Ornon

Un incendie s'est déclaré vers 19H30 ce jeudi soir dans les locaux de la Charcuterie Bordelaise à Villenave d'Ornon. Tout le bâtiment a pris feu. Aucun salarié n'était présent sur le site.

Un incendie très spectaculaire s'est déclaré ce jeudi soir à la Charcuterie Bordelaise à Villenave d'Ornon. Le bâtiment de 6000 mètres carrés où se trouve l'unité de production a pris feu vers 19h30. Il n 'y avait personne à l"intèrieur. Mais tout a été détruit. D'importants moyens de secours sont sur place et sont restés toute la nuit c'est à dire 5 fourgons et plus de 80 pompiers mobilisés.

Le feu n'est pas complètement éteint. Et ce n'est qu'au lever du jour que les soldats du feu pourront s'attaquer au dernier foyer à l'intérieur du bâtiment. 70 salariés vont se retrouver en chômage technique. Quant aux causes du sinistre elles restent encore inconnues. C'est l'enquête qui va devoir les déterminer.