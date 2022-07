Gironde : les parents de Quentin Ruot, mort noyé au Teich il y a 4 ans, attendent toujours un procès

Ils attendent toujours un procès. Quatre ans après le décès de leur fils, Laurence et Henri Ruot espèrent le jugement des personnes responsables de la mort de leur fils.

Le 2 juillet 2018, Quentin, un garçon épileptique de 23 ans, se noie dans un plan d'eau du Teich. Handicapé depuis l'âge de 9 ans et bon nageur, il ne pouvait pas se baigner sans surveillance.

Les parents de Quentin dénoncent l'inorganisation de l'IME de Talence et le défaut de surveillance des éducatrices présentes au moment du drame. L'IME était au courant que le jeune homme nécessitait une surveillance de tous les instants lorsqu'il se baignait.

Henri Ruot : "Depuis 4 ans, on est mort avec Quentin"

"Je suis toujours dévasté et en colère, confie Henri Ruot. Pour moi, le directeur, le sous-directeur et les 5 personnes encadrant cette sortie ont envoyé mon fils à la mort. Elles ont donné l'autorisation à Quentin d'aller se baigner. Il y est allé car il savait que quelqu'un le surveillerait. Personne ne l'a fait et l'impensable est arrivé. Depuis 4 ans, on est mort avec lui mais on essaie de survivre."

De son côté, l'institut d'éducation motrice de Talence a toujours rejeté toute responsabilité dans ce drame, assurant que la sortie était encadrée dans des conditions normales.

Depuis quatre ans, trois personnes ont été mise en examen. L'IME de Talence, ainsi que deux éducatrices. En juin 2021, la juge d'instruction émet un avis de fin d'information. Mais toujours pas de procès en vue.

Des fautes manifestes mises en lumière

"Dans ce dossier, il y a des fautes manifestes qui ont été mises en lumière, explique Me Benoit Ducos-Ader. Dans l'organisation et dans la surveillance. Nous attendons rapidement une décision de la juge d'instruction, soit elle renvoie les trois personnes mises en examen, soit elle a une piste à laquelle elle n'avait pas pensé et nous non plus. Mais on n'aura sûrement pas de procès avant la fin de l'année."

Cette attente éprouve Laurence et Henri Ruot : "On est très en colère, exprime Laurence Ruot. Cette attente est insupportable, on a l'impression qu'il y a un manque de considération par rapport à ce que nous vivons."

Les avocats du couple vont à nouveau demander à la juge d'instruction d'émettre une ordonnance pour clôturer le dossier et avoir un procès.