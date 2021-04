Gironde : les riverains secoués après l'incendie d'Avensan

Près de 300 hectares de forêt ont brûlé ce weekend dans le Médoc, à Avensan. 160 pompiers ont été mobilisés, ainsi que plusieurs avions bombardier d'eau, et l'incendie a été maîtrisé dimanche soir. Les riverains n'ont pas été évacués, mais ils ont eu peur.

Le feu s'est déclaré vers 16h30 samedi et a été attisé par le vent

300 hectares de forêt ont pris feu ce weekend dans le Médoc, à Avensan, pour une raison encore inconnue. 160 pompiers ont été mobilisés, avec des renforts venus des départements voisins, pour éteindre le premier gros feu de la saison en Gironde. Les flammes étaient maîtrisées dimanche soir.

Les pompiers ont protégé les habitations

Francis habite chemin de la Loze, et la forêt brûlait à une centaine de mètres de chez lui samedi après-midi. Il raconte que lorsqu'il a vu les flammes se rapprocher de son jardin, il a agi : "Quand j'ai vu que je recevais des cendres et des braises dans mon jardin, j'ai pris le tuyau d'arrosage et j'ai arrosé pendant une heure : des feuilles, des branchages, pour éviter d'autres départs de feu".

Cet habitant confie qu'il a été difficile de trouver le sommeil. Sa voisine et belle-soeur, Yveline, était encore plus proche des flammes. Elle a reçu 4 camions de pompiers dans son jardin :

Ils arrosaient depuis la clôture. On a vu des flammes très hautes, c'était comme un feu d'artifice, il y avait des étincelles de partout. On a suivi depuis notre balcon et vers 17h30 les pompiers nous ont dit de nous préparer à une évacuation, il fallait qu'on soit prêt à partir en 5 minutes.

2 Dash et 2 Canadair ont été mobilisés pour éteindre les flammes © Radio France - Francic Hruby

Pas d'évacuation mais une bonne frayeur

Finalement, personne n'a été évacué, mais les pompiers sont aussi intervenus chez Anne-Marie, un peu plus loin sur le chemin de Loze. "A un moment ils m'ont dit "Fermez vos volets, restez tranquille madame, on viendra vous chercher", mais je revenais toutes les 5 minutes pour regarder dehors bien sûr".

Son jardin garde des traces du passage des flammes. Une toute petite partie de sa pelouse est recouverte de cendres grises, mais la retraitée en est quitte pour une peur bleue.

Le plus gros est arrivé à la tombée de la nuit. C'était rouge, mais rouge! Il y avait une colonne de fumée, et c'était très près, c'est ça qui était impressionnant

18 camions de pompiers vont rester sur place ce lundi pour éteindre les derniers foyers et s'assurer que l'incendie ne reprenne pas. L'enquête est confiée à la compagnie de gendarmes de Lesparre.