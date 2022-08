Gironde, Morbihan, Drôme, Aveyron : le point sur les incendies en cours ce dimanche

Plusieurs incendies majeurs sont toujours en cours ce dimanche dans plusieurs départements de France. En Gironde, mais aussi dans le Morbihan, dans la Drôme ou encore en Aveyron. Chaque jour, partout sur le territoire, France Bleu est mobilisé pour vous tenir informé de l'évolution de ces feux de forêt. Voici un récapitulatif de la situation.

En Gironde et dans les Landes, la pluie a fait du bien

"Alléluia !", s'est réjouit la maire de Saint-Magne, Ghislaine Charles, ce dimanche sur franceinfo. Contrairement à ce que redoutaient les pompiers, ce ne sont pas des orages secs - synonymes de foudre - qui ont touché la sud de la Gironde et le nord des Landes dans la nuit de samedi à dimanche, mais bien une pluie salvatrice, qui est tombée au moins sur une partie du gigantesque incendie toujours en cours. La situation s'est "considérablement améliorée pendant la nuit" a fait savoir la préfecture.

Ce dimanche matin, le bilan est toujours le même : 7.400 hectares de végétation brûlés. Cela fait désormais plus de trois jours que le feu n'a que peu progressé, mais les pompiers se refusent pour le moment de déclarer l'incendie "fixé", craignant toujours des reprises. Le feu est "tenu", selon l'expression consacrée : il ne progresse plus mais pourrait encore le faire dans un avenir proche. "Les risques de reprises persistent", précise la préfecture dans un communiqué.

"Il est tombé entre 10 et 30 mm sur l'ensemble du secteur mais sur un terrain qui était extrêmement sec. Nous savons que cela donne un répit mais ne signifie pas une fin de combat. Nous savons que s'il ne pleut pas à nouveau dans 48 à 72 heures, le risque redeviendra important", a ajouté Arnaud Mendousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde.

La météo du jour est toutefois beaucoup plus favorable que ces derniers jours : de nouvelles averses sont annoncées, l'hydrométrie est remontée et les températures ont largement chuté. On attend 24°C sur la zone au plus chaud de la journée. De quoi redonner de l'espoir aux plus de 1.000 pompiers toujours mobilisés, dont près de 400 venus d'Allemagne, de Roumanie, de Pologne, d'Autriche, de Grèce et d'Italie.

Dans la forêt de Brocéliande, le feu est fixé

Dans le Morbihan aussi, la situation s'est améliorée. Le feu qui brûle dans la forêt de Brocéliande, sur la commune de Campénéac, est désormais fixé, malgré une importante reprise de feu dans la nuit. 180 pompiers sont sur place et 83 engins sont toujours engagés.

Le dernier bilan fait état de 400 hectares de forêt brulés et de 630 hectares parcourus.

Du mieux dans le Finistère aussi

Si l'incendie dans les Monts d'Arrée (Finistère) est toujours en cours dans les secteurs de Berrien et Brasparts, il ne progresse plus de façon significative, a appris franceinfo auprès de la préfecture du Finistère ce dimanche. Depuis juillet, plus de 2.000 hectares sont partis en fumée dans ce secteur. Quelques foyers et fumerolles persistent par endroits.

Du côté de Brasparts, 17 reprises de feu ont été traitées samedi, dont quatre dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le secteur de Brennilis, l'incendie est sous surveillance.

En Aveyron, une violente reprise mais une météo "favorable"

L'incendie entre la Lozère et l'Aveyron, qui a repris samedi après-midi, "continue de se propager", indique la préfecture de l'Aveyron ce dimanche. Les flammes se dirigent vers l'est (en direction de la Lozère) et vers le sud.

Le feu, qui était fixé, a connu une reprise "virulente" samedi selon la préfecture, dans le secteur de Mostuéjouls, brûlant 500 hectares supplémentaires, s'ajoutant aux 760 hectares déjà détruits depuis lundi. 1.000 personnes ont dû être évacuées et des routes sont coupées.

Ce dimanche, "le feu est actif" selon les pompiers mais "il a baissé en intensité" dans la nuit de samedi à dimanche, grâce à "quelques averses de pluie". "Le travail des sapeurs-pompiers va être facilité avec la chute des températures et l'absence de vent, mais on reste sur nos gardes avec ce qu'il s'est passé hier", a indiqué ce dimanche Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron.

Plus de 600 pompiers toujours sur place et des renforts sont attendus. La zone dans laquelle le feu a repris est "particulièrement pentue" et difficile d'accès pour les pompiers.

Dans la Drôme, le feu progresse lentement

Cela fait neuf jours désormais que l'incendie provoqué par la foudre à Romeyer, près de Die, est actif. Ce dimanche, il n'est toujours pas fixé mais progresse lentement, et des reprises sur les lignes de crête ont fait grimper le bilan de la surface brulée à 378 hectares. 280 pompiers sont sur place.

Dans le Jura, le cap des 1.000 hectares franchi

En tout, 1.062 hectares de forêts ont été réduits en cendres dans le Jura cette semaine, et plusieurs centaines d'hectares sont encore menacés ce dimanche. Sur les quatre feux qui ont éclos, deux sont toujours en cours ce dimanche. Des reprises ont eu lieu samedi en milieu d'après-midi, à cause du vent et des températures élevées. Au total, 279 sapeurs pompiers luttent contre ces feux.

L'incendie le plus important, qui a débuté mardi, a ravagé 700 hectares dans le secteur de Vescles et Cernon, avec toujours "un risque de propagation de plusieurs centaines d'hectares", selon la préfecture. Non loin de là, un autre incendie qui s'est déclaré samedi à hauteur de la commune de Montlainsia a consumé 200 hectares de forêts, 400 autres étant menacés. Dans les secteurs de Cornod et Sarrogna, les deux feux sont en revanche désormais éteints. 162 hectares y ont brûlé.

La pluie qui a commencé à tomber en fin de matinée sur le sud du département devrait permettre d'éviter les reprises et de ralentir les têtes de feu, selon les pompiers. Ces précipitations font cependant craindre des glissements de terrain sur les secteurs carbonisés, un hameau ayant été évacué par précaution à Menouille après une expertise réalisée en urgence par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

150 hectares supplémentaires sont partis en fumée sur le secteur de Vescles et Cernon, portant à 930 le nombre d'hectares ravagés, selon le dernier bilan de la préfecture du département rapporté ce dimanche par France Bleu Besançon. Par précaution elle a interdit l'accès dans les forêts et les bois de plus de 220 communes, à pied, à vélo ou avec un véhicule, jusqu'à la fin du mois.

Dans le Maine-et-Loire, incendie "fixé et maîtrisé"

Dans ce département, un incendie a brûlé 160 hectares dans les secteurs de Trélazé et Loire-Authion, à quelques kilomètres d'Angers. Une cinquantaine de maisons ont dû être évacuées, mais ce dimanche midi, le feu est "fixé et maîtrisé", annonce la préfecture de Maine-et-Loire sur Twitter.

Encore une quarantaine de pompiers restent sur place pour éteindre les foyers résiduels.