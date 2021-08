Gironde : plusieurs accidents graves sur les routes, une adolescente de 13 ans meurt à Lacanau

Plusieurs accidents dramatiques ont eu lieu sur les routes de la Gironde ce samedi. D'abord à la mi-journée, à Bernos-Beaulac : un tandem a été percuté par une voiture. Une adolescente de 13 ans et un homme de 44 ans sont gravement blessés.

Il y a ensuite eu dans la soirée deux accidents mortels distincts. Une autre jeune fille de 13 ans est morte sur la route du Baganais à Lacanau, son vélo a été percuté par une voiture vers 20 heures. Peu après, à Saint-Médard-en-Jalles, sur l'avenue du Temple, un accident entre trois voiture a fait un mort, un homme de 30 ans. Une femme de 25 ans et un homme de 33 ans sont entre la vie et la mort, et un bébé de 8 mois et un homme de 27 ans sont gravement blessés. Ils ont tous été transportés au CHU de Pellegrin à Bordeaux.