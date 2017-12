Une arnaque au chèque en bois dans les châteaux bordelais jugée lundi après-midi. Un couple et leur fils ont été condamnés à entre six mois de prison avec sursis et un an et demi ferme. Durant trois mois en 2015, ils ont écumé les propriétés pour acheter pour 75 000 euros de caisses de vins.

Bordeaux, France

Chacun avait son rôle, un peu comme au théâtre. Le père et la mère prétendent organiser un mariage. Ils demandent le meilleur vin, le plus cher. Et bien sûr, en grandes quantités, jusquà 600 bouteilles par propriété. Ce sont eux qui sont chargés d'embobiner les vendeurs. Il faut dire qu'ils présentent bien. Ils sont polis, souriants, sympathiques. "J'ai vraiment cru à leur baratin" avoue d'une voix tremblante l'une des victimes.

Les caisses de vin étaient ensuite revendues entre 5 et 20 euros

De son côté, leur fils servait de transporteur. Au volant de sa camionette, il conduisait ses parents de châteaux en cave pour ramener les bouteilles sur le campement de la communauté des gens du voyage à Libourne. Puis les caisses de vins étaient revendues entre 5 et 20 euros l'unité. En tout 20 propriétés seront arnaqués, il y en a pour 75 000 euros.

J'ai honte d'avoir marché dans leur piège", une des victimes

Le stratagème a quand même duré trois mois, alors pourquoi les viticulteurs n'en ont pas parlé avant ? "Tout simplement parce qu'ils ont eu honte." C'est ce qu'ont expliqué leurs avocats à l'audience. Ils se sentaient idiots de s'être fait berner comme ça. "Ce n'est pas très glorieux de se faire avoir surtout par une arnaque aussi grosse", confie à la barre, la seule victime présente au tribunal. Cette propriétaire de domaine a perdu 1658 euros dans cette histoire."Un gros coup dur pour notre petite entreprise familiale."

Certains propriétaires ont perdu beaucoup plus. C'est dans le Médoc que le plus gros chèque en bois a été laissé : 12 000 euros ! Autre preuve de la honte des viticulteurs : certains ont mis six mois à porter plainte. Et encore lundi au tribunal, tous n'avaient pas souhaité communiquer le montant du préjudice subit.