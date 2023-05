Gironde : quand un banal contrôle de la Bac révèle un important trafic de contrefaçons

Tout est parti d'un banal contrôle de la brigade anticriminalité à Bordeaux-Lac. Alors qu'un équipage patrouillait dans une zone d'entrepôts située sur l'avenue de Tourville dimanche soir vers 19h, les gardiens de la paix sont tombaient sur cinq conteneurs remplis de contrefaçons. Pris en flagrant délit, le vendeur et deux acheteurs ont été interpellés et leur garde à vue prolongée lundi soir. A l'intérieur des conteneurs, les policiers de la Bac ont découvert des montagnes de vêtements et accessoires Nike, Adidas, K-Way et Prada, des marques toutes contrefaites. Les trois hommes sont ressortis libre mardi de leur garde à vue, le temps de poursuivre les investigations et l'inventaire "énorme" des vêtements saisis. L'enquête est entre les mains de la police judiciaire de Bordeaux.

