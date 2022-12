Gironde : quand un garagiste sans permis, soupçonné d'escroqueries, "emprunte" la voiture de ses clients

Un garagiste auto-entrepreneur de Bouliac, qui n'avait pas le permis de conduire, sera jugé au deuxième trimestre 2023 à Bordeaux, pour vols aggravés, escroquerie, abus de confiance, usage de fausses plaques sur un véhicule, d'exécution de travail dissimulé, de conduite sans permis de conduire et de publicité tendant à favoriser volontairement le travail dissimulé.

L'enquête démarre en octobre 2022. Une première plainte est déposée à Latresne. Non seulement il n'a pas réalisé les réparations demandées, mais, en prime, il a fait payer sa cliente, et il a utilisé la voiture à des fins personnelles. Quelques jours plus tard, une deuxième plainte est déposée. Cette fois, c'est le véhicule déposé pour être contrôlé qui n'est pas restitué. Au fil de leurs investigations, les gendarmes de la Gironde, découvre qu'il a également volé un troisième véhicule et qu'il l'a même sérigraphié "assistance véhicule gendarmerie", probablement "pour mettre en confiance ses potentielles proies". L'escroc présumé a donc été placé en garde à vue. Une perquisition a été mené. Il a été mis en examen et devra s'expliquer devant la justice dans les prochains mois. Au moins 4 plaintes ont été enregistrées.