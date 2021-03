Un jeune conducteur de 17 ans a été interpellé samedi à Carbon-Blanc, sans permis. Il avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police, avant de s'enfuir et de foncer dans un bus. Il a été présenté à un juge des enfants ce mardi et mis en examen pour refus d'obtempérer aggravé.

Gironde : sans permis, un conducteur de 17 ans force un contrôle de police et fonce dans un bus à Carbon-Blanc

La course-poursuite n'aura pas duré longtemps. Un jeune de 17 ans a été interpellé par la police samedi 6 mars après avoir refusé de s'arrêter lors d'un contrôle. Les policiers de la BAC ont d'abord repéré cette voiture à Bassens, en remarquant deux individus qui ne semblaient pas maîtriser le véhicule. Alors qu'ils tentaient de les contrôler, le conducteur, âgé de 17 ans et sans permis, a accéléré pour les semer. Les policiers ont poursuivi le véhicule jusqu'à Carbon-Blanc, où ce dernier a foncé dans un bus qui traversait la route. Plusieurs personnes ont été blessées, dont des enfants.

Le jeune homme de 17 ans a été arrêté et placé en garde à vue, ainsi que son passager de 21 ans, relâché par la suite. Des sachets de cannabis ont également été retrouvés dans le véhicule. Le jeune mineur a été présenté à un juge des enfants ce mardi, puis placé sous contrôle judiciaire. Il est mis en examen pour conduite sans permis, conduite d'un véhicule sans assurance, conduite sous l'emprise de stupéfiants, refus d'obtempérer aggravé et détention et transport de stupéfiants.