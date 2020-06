Gironde : sept blessés dans une bagarre entre voisins près de Libourne

Que s'est-il passé exactement un peu avant 22h ce jeudi soir aux Eglisottes ? Quel a été l'élément déclencheur de cette altercation entre voisins ? L'enquête ouverte par les gendarmes de Libourne devra le déterminer. Un homme a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un septuagénaire qui a fait feu au fusil de chasse, alors que son fils, vivant en face de chez lui aurait été pris à partie. Il y a eu sept blessés au total : six légèrement atteints par des plombs aux bras et aux jambes et une femme plus sérieusement touchée au thorax. Une cinquantaine de gendarmes a été dépêché sur place.