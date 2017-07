Gironde : six jeunes interpellés à Lacanau après avoir semé la pagaille

Une bande de jeunes n'est pas passée inaperçue dans la nuit de jeudi à vendredi à Lacanau. Éméchés, six jeunes s'en sont pris à des touristes et des gendarmes. Ils ont été interpellés et ont été déférés devant le parquet de Bordeaux ce samedi.

Six jeunes ont semé la pagaille dans les rues de Lacanau dans la nuit de jeudi à vendredi. Éméchés, ils se sont fait refouler de boîte de nuit puis s'en sont pris au petit jour à trois touristes. Ils se sont ensuite enfuis à l'arrivée des gendarmes.

Dégradations et infractions répétées

Mais ils ne s'arrêtent pas là : ils dégradent ensuite du mobilier urbain. Les gendarmes interviennent à nouveau, et les jeunes tentent alors d'en découdre avec eux lorsqu'ils sont interpellés. Après avoir passé la journée de vendredi en garde-à-vue, ils ont été déférés devant le parquet de Bordeaux ce samedi. Ils seront jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dans les jours qui suivent.