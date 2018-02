Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné ce vendredi un chauffeur routier polonais à 6 mois de prison avec sursis et interdiction de conduire sur le territoire français pendant un an. Il a été reconnu coupable de blessures et destructions involontaires pour avoir provoqué un accident au passage à niveau de Toulenne, dans le Langonnais, le 21 octobre 2015. Son camion coincé sur la voie avait été percuté par un TER sur la ligne Bordeaux/Agen. L'accident n'avait fait que 15 blessés légers.

Le chauffeur s'en était sorti miraculeusement

Cinq des blessés se sont portés parties civiles, dont le conducteur du train qui se souviendra toute sa vie de la vision de ce camion en travers de la voie, alors qu'il sortait d'un virage et qu'il roulait à 140 km/heure. Juste le temps d'actionner le dispositif d'urgence, c'est le choc. Le train s'arrête 316 mètres plus loin. Il a déraillé mais miraculeusement la motrice et les wagons restent debout. A l'intérieur du TER, une soixantaine de passagers. 14 sont blessés mais sans gravité. Le chauffeur du camion s'en sort miraculeusement. Seule sa remorque reste coincée sur la voie. Si sa culpabilité a été reconnue, c'est qu'il n'aurait jamais dû vouloir faire demi tour à cet endroit, à un passage à niveau. En manœuvrant son camion en marche arrière, il n'a pas pris conscience des signaux sonores et lumineux qui se déclenchaient au même moment, signalant l'arrivée d'un train. Les barrières se sont abaissées à la charnière de sa cabine et de la remorque. Il était piégé. Le tribunal, en le condamnant à une peine de prison avec sursis, a sanctionné l'imprudence dont il a fait preuve a et reconnu le préjudice moral subi par les parties civiles. Tout en soulignant que ce jour là, à Toulenne, le pire a été évité...