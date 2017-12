Gironde : soupçons de fraude sur des AOC Bordeaux

Les services des douanes enquêtent sur fraudes qui auraient été commises entre 2012 et 2014 : 4 200 hectolitres de vins du Languedoc auraient été modifiés frauduleusement en vins AOC de Bordeaux par un négociant, qui a depuis cessé son activité. Le dossier n'a pas encore été transmis à la justice.

C'est une affaire qui commence à secouer le monde très fermé des vins de Bordeaux. Un ancien négociant est soupçonné d'avoir, entre 2012 et 2014, transformé frauduleusement 4 200 hectolitres de vins du Languedoc en vins d'Appellation d'Origine Contrôlée Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Pomerol, Margaux , Pauillac et St Julien.

Cette fraude a été révélée par le site Vitisphère, spécialisé dans le vin. Les douanes poursuivent leur enquête, et le monde viticole bordelais, reste pour l'instant très discret sur cette affaire qui pourrait s'avérer explosive.

L'origine des vins achetés en vrac , aurait été falsifiée grâce à de faux documents électroniques , ce qui empêche la traçabilité des vins. Cela aurait permis , selon Vitisphère, de multiplier par 10 la valeur d'un lot. Par le jeu des reventes, le négociant en question , qui a mis la clé sous la portes fin 2015, aurait entraîné dans sa fraude une quarantaine de maisons du négoce bordelais, qui se trouvent aujourd'hui au rang des victimes . Impossible , expliquent ces négociants, de savoir lorsqu'ils achètent ces bouteilles, s'il y a eu en amont contrefaçon.

Cette affaire commence à faire du bruit, car la Confédération Paysanne a mis les pieds dans le plat en dénonçant le "silence" de la profession, et en premier lieu du CIVB, Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux. Selon le syndicat, c'est l'image des vins de Bordeaux dans son ensemble qui est ternie , et c'est comme si on ne voulait surtout pas que tout cela fasse des vagues.

La réputation des vins de Bordeaux en basée sur le respect de l'origine, qui dans cette affaire, est piétinée, alors qu'on dépense des millions d'euros en marketing pour vendre nos appellations. On va rester indéfiniment dans le soupçon ? Il faut absolument réagir, même si le dossier est en cours d'instruction. - Claire Laval, viticultrice à Pomerol et porte-parole de la Confédération Paysanne.

"Il y a un sursaut à avoir face à cette affaire" " Claire Laval, porte-parole de la Confédération Paysanne Copier

Le CIVB répond en expliquant qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour se prononcer à ce stade, que l'enquête est toujours en cours, et que le dossier n'a pas encore été transmis à la justice. Il considère qu'il est difficile en l'état de s'exprimer, et a fortiori, de porter plainte, mais promet de se porter partie civile le moment venu.