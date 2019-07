Gironde : sur Le Bon Coin, du vin quelconque vendu comme un grand cru

Bordeaux, France

Depuis 2017, un jeune homme vendait sur Le Bon Coin des grands crus, à des prix attractifs. Mais seules les bouteilles étaient d'origine. A l'intérieur se trouvait le vin de la propriété familiale du jeune arnaqueur, de moins bonne facture. Alerté par un professionnel qui avait acheté une des bouteilles et avait constaté qu'elle fuyait, le parquet de Bordeaux a saisi la cellule spécialisée de la gendarmerie de Gironde l'année dernière.

Mais au lieu de mettre à jour des pratiques de conditionnement douteuses, les enquêteurs ont découvert l'escroquerie à laquelle se livrait le vendeur sur internet, au nez et à la barbe de sa famille, des viticulteurs du Libournais, selon le journal Sud-Ouest.

Un outil de sommelier pour déboucher les bouteilles sans les abîmer

Le jeune homme a été placé en garde à vue le 3 juillet 2019. Il a reconnu les tromperies. Pour que ses acquéreurs n'aient aucun soupçon sur la marchandise, il utilisait un bilame, outil qui permet de retirer les bouchons des bouteilles sans les abîmer, et remplaçait le vin prestigieux par celui issu de la propriété de ses parents. Mais que sont devenus les grands crus ? Le jeune homme, qui fréquente les établissements étoilés où évoluent de grosses fortunes, les aurait dégustés et en aurait fait profiter ses connaissances.

L'escroc aurait récupéré plus de 30 000 euros via cette arnaque, en un peu moins de deux ans. Pour tromperies et falsifications, il risque deux ans de prison et une forte amende. Il comparaîtra à la rentrée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.