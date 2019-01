Gironde: Trois ans de prison pour l'ex-gérant de la Charcuterie bordelaise, à Villenave d'Ornon

Bordeaux

Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux est tombé ce mercredi en début d'après-midi : Arnaud Chedhomme, l'ancien gérant de la Charcuterie bordelaise, a été condamné à trois ans de prison ferme. Cet homme de 53 ans a été reconnu coupable d'avoir volontairement mis le feu à son usine, qui avait été entièrement détruite par les flammes le 16 février 2017, à Villenave d'Ornon.

Le président du tribunal a longuement détaillé pendant une demi-heure les attendus du jugement, et démonté un à un les arguments de la défense, alors que le prévenu depuis le départ a toujours clamé son innocence. Arnaud Chedhomme s'est également vu signifier une interdiction définitive de gérer une entreprise. Il devra également verser plus de trois millions d'euros au mandataire liquidateur, et 150 mille euros à la compagnie d'assurance Axa, qui s'était portée partie civile.

Le feu avait totalement détruit la Charcuterie bordelaise, en février 2017, à Villenave d'Ornon © Maxppp -

Trois ans de prison ferme : c'est la peine qu'avait réclamée le ministère public lors de l'audience le 19 décembre dernier. Les juges n'ont pas délivré de mandat de dépôt à l'encontre du prévenu. Dès la sortie de l'audience, son avocat, maître Jean Gonthier, a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.