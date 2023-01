Gironde : trois ans avec sursis pour le faux audioprothésiste

Le prévenu est resté impassible, ce lundi 9 janvier, lors du délibéré devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, mais il peut s'estimer heureux : il échappe aux cinq ans de prison dont deux ferme requis par le procureur. Le trentenaire est condamné à trois ans de prison avec sursis pour s'être fait passer pour un audioprothésiste et avoir arnaqué la Sécurité sociale ; condamnation "sévère" selon son avocate.

Des ehpad démarchés partout en France

Pendant deux ans et demi, entre début 2019 et juin 2021, le faux professionnel de santé a, à travers son entreprise "Moovaudio", basée à Eysines, vendu des prothèses auditives dans des Ehpad partout en France. Le chiffre d'affaires frauduleux de la société, sur cette période, s'est élevé à 1,6 millions d'euros.

Les profits crapuleux de la société ont bondi avec l'entrée en vigueur du "100% santé", en janvier 2021. Six mois plus tard, l'escroc a été démasqué par la CPAM. Ses biens de valeur et ceux de la société ont été saisis - dont un SUV de luxe, une montre de luxe et un scooter - et les comptes bancaires vidées. L'entreprise est également condamnée à une amende de 300.000 euros dont 150.000 avec sursis et sera bientôt clôturée.

"Sévère pour une personne qui n'a aucun antécédent judiciaire"

Le juge a exposé la gravité des faits reprochés au prévenu. "De façon éhontée, vous avez porté atteinte à l'intérêt des patients et au contrat social qui repose sur la confiance envers les médecins", a-t-il notamment souligné le magistrat avant d'ajouter, à l'attention des avocats des prévenus, "remarquez que nous avons abaissé la peine de cinq à trois ans de prison".

"La peine est sévère mais juste car ce n'est pas ce qui a été requis par le procureur et puis surtout on a le sentiment que l'on laisse encore une chance à monsieur, que ça a été une erreur de parcours et il aura l'occasion de démontrer ses efforts de réinsertion", assure son avocate, Me Cazabonne, qui décrit son client comme "un jeune entrepreneur, jeune parent qui a peut-être voulu garder la face", après l'échec de sa précédente société.

Son épouse et un autre couple complices

Outre la prison avec sursis probatoire, le principal prévenu - qui a retrouvé un emploi - a été condamné à une interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité paramédicale et une interdiction pendant 15 ans de gérer une entreprise.

Trois autres prévenus ont été condamnés - la compagne du gérant de la société et deux salariés, chacun à six mois de prison avec sursis et interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité paramédicale. L'un d'entre eux devra aussi régler une amende de 50 000 euros.