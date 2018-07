C'est la famille de l'adolescent qui a alerté les secours, lundi, vers 17h30. Le jeune homme était parti nager au lac de Carcans-Maubuisson. Les pompiers, et les plongeurs ont retrouvé son corps environ quatre heures plus tard, dans une zone non surveillée du lac.

Un peu plus tôt, c'est un homme de 65 ans qui se noyait au Églisottes-et-Chalaures, dans le Libournais.