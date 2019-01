Gironde: un ancien dirigeant du Rouen Hockey Club jugé aux assises pour viol et agressions sexuelles sur mineurs

Vincent Leroyer, ancien champion de France de natation et ex-manager du club de hockey de Rouen, comparaît jusqu'à mercredi devant la cour d'assises de la Gironde, à Bordeaux. Cet habitant du Libournais est accusé de viol et d'agressions sexuelles sur cinq jeunes hockeyeurs, entre 1986 et 1996.

Ce lundi s'est ouvert devant la cour d'assises de la Gironde le procès de Vincent Leroyer. Cet habitant du Libournais de 61 ans, ancien cadre chez Arena, à Libourne et ancien champion de France de natation, est jugé pour agressions sexuelles sur mineurs, en l'occurrence cinq anciens jeunes joueurs du club de hockey de Rouen, et pour viol sur l'un d'eux. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre 1986 et 1996, lorsque l'accusé était le manager général du club. Les victimes avaient alors entre six et quatorze ans.

Lors de la première journée d'audience, Vincent Leroyer, qui comparaît libre, a reconnu, comme lors de l'instruction, la quasi-totalité des faits, sauf les actes de sodomie. "Je sais que je faisais des choses pas bien, a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole. J'ai rendu malheureux des gens, des enfants que j'aimais bien." L'accusé a tenté d'expliquer, avec parfois des sanglots dans la voix, ce qu'il a décrit aujourd'hui comme des "actes répréhensibles".

Un "complexe physique" qui le perturbe depuis l'adolescence

L'ancien champion de France du 100 mètres dos en 1976 et 1977 a notamment tenté de se justifier par "un complexe physique", un sexe de petite taille, "source de toutes les humiliations depuis l'enfance, de moqueries". Un complexe qui n'a pas été décelée lors des expertises, mais qui l'aurait empêché d'avoir des rapports normaux avec les femmes. Il partageait avec ces enfants "de la tendresse et de la sensualité", a-t-il expliqué à l'enquêtrice de personnalité qui est venue témoigner. "Il a confondu sexualité et affection".

L'expert-psychologue, a décelé chez l'ancien sportif "un sentiment d'humiliation profonde", lié à un "contexte familial lourd " - il n'a pas été reconnu par son père, élevé avec ses trois soeurs par une mère céibataire "très autoritaire". Un contexte qui peut selon elle "rendre le passage à l'acte plus facile".

Ses aveux encore partiels ne sont pas suffisants pour maître Marianne Raymond ,l'avocate de deux des parties civiles, âgés aujourd'hui de 35 à 40 ans. C'est elle qui défend notamment celui qui accuse Vincent Leroyer de viol . " C'est un début de repentir, mais on attend la reconnaissance pleine et entière de tous ses agissements. Une reconstruction des victimes passe par là."

Des pères " déconfits" ont témoigné

L'un des temps forts de l'audience de ce lundi a été l'audition des pères des victimes, des pères qui ont raconté comment l'accusé s'était immiscé dans leur vie, jusqu'à se rendre indispensable. "Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait abuser de mes enfants. C'est ma plus grande faute ", a notamment déclaré l'un d'entre eux.

L'accusé risque vingt ans d'emprisonnement. La deuxième journée d'audience ce mardi débute par la suite des auditions des experts, puis les cinq victimes vont témoigner, avant les plaidoiries de leurs avocats en fin de journée. Le verdict est attendu mercredi en fin d'après-midi.