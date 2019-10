Gironde : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un homme dans le Libournais

Gironde, France

Les gendarmes girondins lancent un appel à témoin via leur page Facebook ce vendredi après la disparition inquiétante d'un homme dans le Libournais.

Mercredi matin à 7h, indique la gendarmerie, cet homme de 45 ans a quitté son domicile familial situé à Saint-Médard-de-Guizières, et il n'a donné aucune nouvelle depuis. L'homme mesure 1m72, et était vêtu au moment de sa disparition d'un jean noir et d'une veste bleue polaire avec la mention "Proman" sur le côté avant gauche.

Si vous avez la moindre information vous pouvez joindre la brigade de gendarmerie de Coutras au 05.57.48.42.20 ou en composant le 17.