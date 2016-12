Gironde : un automobiliste contrôlé à 170km/h sur une route départementale le jour de Noël

Le jour de Noël, un homme a été intercepté à 170km/h par la gendarmerie de la Gironde sur la départementale 219 au niveau de Louchats. Son permis lui a été retiré sur le champ.

Un retrait de permis le jour de Noel, on a connu mieux comme cadeau. C'est ce qui est arrivé à ce conducteur ce dimanche à Louchats, et pour cause, il a été flashé par les militaires de la brigade de St-Symphorien sur la départementale 219 à 170km/h.

C'est la gendarmerie de la Gironde qui l'annonce sur sa page Facebook, non sans humour : "Si le mis en cause avait lu nos posts sur la sécurité routière, il se serait sans doute souvenu que les routes départementales sont généralement limitées à 90 km/h !". 2016 a été particulièrement meurtrière sur les routes du département avec plus d'une soixantaine de décès. Alors la gendarmerie rappelle une nouvelle fois que "la vitesse est une des causes principales des accidents et surtout un facteur aggravant des conséquences. L'une des missions des Gendarmes de Gironde est également de faire baisser le nombre d'accidents sur les routes et tenter d'épargner les familles de ces drames toujours trop fréquents".