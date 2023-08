Gironde. Un câble à haute tension de 20 000 volts tombé à Daubèze, 100 habitants privés d'électricité

C'est l'usure qui a causé la chute d'un câble à haute tension dans la commune de Daubèze, au nord de Langon, samedi 12 juillet dans l'après-midi. Plus de peur que de mal puisque le câble, chargé de 20 000 volts, n'a blessé personne et a pu être sécurisé, selon la gendarmerie. Un incendie a brûlé une cinquantaine de mètres carré avant d'être rapidement maîtrisé par les pompiers. La centaine d'habitant aux alentours est désormais privée d'électricité pour la soirée et la nuit. Le courant devrait être rétabli au matin du dimanche 13 Juillet.

