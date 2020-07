270 veaux escortés par les gendarmes sur l'autoroute A10 en Gironde

Les vacanciers coincés dans les bouchons sur l'autoroute ont pu voir une escorte un peu particulière samedi 25 juillet. Un camion avec à son bord 270 veaux circulait sur l'A10 dans le sens Paris-Bordeaux lorsqu'il a été pris à son tour dans les bouchons au niveau de l'aire de Saugon (dans le nord de la Gironde) vers 15h30.

Le conducteur, inquiet pour ses bêtes en raison de la très forte chaleur, a appelé les gendarmes. Le peloton d'autoroute l'a rejoint et l'a escorté jusqu'à Virsac où les CRS ont pris le relais pour conduire le véhicule et les bêtes saines et sauves jusqu'à Blanquefort.