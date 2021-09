Gironde : un champignon détecté au collège du Teich, les 450 élèves ne sont pas rentrés en cours

Les 450 élèves du Collège du Teich, sur la Bassin d'Arcachon ne sont pas rentrés en classe ce jeudi. Un champignon a été détecté et il provoque des irritations et des picotements. L'établissement est fermé suite à une suspension de la principale du collège.

Les parents, enseignants et personnels du collège Val des Pins, au Teich, sont ulcérés. Un champignon irritant a été détecté ce jeudi dans l'établissement. "Plus d'une centaine d'élève est incommodée sur les 450 enfants", indique Jean-Marc Louvet, représentant FCPE, l'association de parents d'élèves, du collège. Cédric Pain, conseiller départemental du canton de Gujan-Mestras ne confirme pas ce chiffre. Il indique que parmi les effets indésirables, certains élèves sont irrités au niveau des yeux et du nez. Les parents d'élèves évoquent même des gênes respiratoires et des vomissements. "Attention, on ne parle pas d'intoxication. Des analyses sont réalisées par le CHU de Bordeaux, demandées par l'Agence régionale de Santé (ARS), et il n'a pas du tout une vision catastrophique de la situation", recadre le conseiller départemental.

On ne parle pas d'intoxication - Cédric Pain, conseiller départemental dans le canton de Gujan-Mestras

Les parents et professeurs demandent la fermeture de l'établissement pour un nettoyage complet. Ces derniers ont bloqué ce jeudi et aucun élève n'est entré dans le collège. La principale a fermé l'établissement en attendant l'arrêté préfectoral qui acterait la fermeture provisoire. "Il faut que cet arrêté soit rapidement pris pour aller au-delà afin d'enclencher les travaux", réclame le conseiller départemental.

Premières traces de champignon début septembre

Des travaux sont opérés tous les ans sur ce collège du Teich. En revanche, les premières traces sont apparues à la fin du mois d'août avec notamment la fermeture de la classe des sciences. "Ça a été signalé mais vous ne fermez pas un collège parce qu'il y a des traces de moisissures", relativise Cédric Pain. Mais les différents champignons - principalement un cladosporium - ont proliféré en quelques semaines au point d'atteindre des chiffres six fois supérieurs aux seuils réglementaires.

Ça a été signalé (en août, ndlr) mais vous ne fermez pas un collège parce qu'il y a des traces de moisissures - Cédric Pain, conseiller départemental dans le canton de Gujan-Mestras

D'où viennent ces champignons ? Pour l'instant, il reste difficile de savoir dans quelle partie du collège ils se sont développés. Des analyses vont être menées prochainement sur la toiture, le sol va être inspecté pour vérifier qu'il n'y ait pas des remontées d'humidité.