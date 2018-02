Alors qu'un hommage sera rendu samedi au gendarme tué à Salles, un médocain, qui avait forcé deux contrôles de police et de gendarmerie, également le week-end dernier , à St Médard-en-Jalles et à Margaux, était jugé ce jeudi à Bordeaux. Il a été condamné à 16 mois de prison, dont huit mois ferme.

Bordeaux, France

Un homme de 23 ans a été condamné ce jeudi à 16 mois de prison, dont huit mois ferme. Ce jeune médocain était jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour avoir forcé en 48 heures le week-end dernier, deux contrôles des forces de l'ordre.

Vendredi soir , à St Médard en Jalles , tout d'abord , les motards de la police escortaient le bus des joueurs de l'équipe de France Espoirs de rugby, lorsqu'ils sont partis à la poursuite d'un quad , lancé à toute vitesse, qui a finalement réussi à les semer Et puis dimanche matin, à Margaux, lors d'un contrôle routier, c'est le pilote d'un scooter qui a pris la fuite , avec un gendarme agrippé à son guidon. Le militaire a été légèrement blessé à la jambe et au bras.

Au guidon de ces deux engins : le même homme, un jeune habitant de Soussans, qui s'est finalement présenté de lui-même lundi à la gendarmerie . Entre temps, les gendarmes qui l'avaient identifié, s'étaient rendus à son domicile, et avaient confisqué son quad. Il avait alors téléphoné à la brigade, et avait proféré menaces et insultes.

"J'ai pris peur"

Ce jeudi après-midi à la barre, rapporte nos confrères de Sud-Ouest, le jeune homme a expliqué qu'il avait pris peur et qu'il ne voulait faire de mal à personne. Il n'avait plus de permis de conduire, et son quad n'était pas homologué . Le parquet avait réclamé 18 mois de prison, dont 9 mois ferme, avec mandat de dépôt à l'audience. Sa peine sera finalement aménagée. Interdiction lui a également été signifiée de conduite tout véhicule.

Dimanche dernier, un autre refus d'obtempérer s'était terminé plus tragiquement en Gironde . Un gendarme de 46 ans est mort, après avoir été renversé par un adolescent qui roulait en moto-cross, à Salles. Un hommage lui sera rendu ce samedi à la caserne Battesti, à Mérignac, en présence du général d'armée Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale.