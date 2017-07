Gironde : un an de prison dont 8 mois ferme pour avoir refuser de se soumettre à un contrôle de gendarmerie

Il n'avait pas sa ceinture de sécurité. Il a pris la fuite quand les gendarmes de Libourne lui ont demandé de s'arrêter. Le chauffard écope d'un an de prison dont huit mois ferme pour avoir refuser d'obtempérer.

Les faits remontent au 17 juillet aux Artigues de Lussac. Un homme qui n'avait pas sa ceinture de sécurité, a refusé de se plier au contrôle de gendarmerie. Il vient d'être jugé en comparution immédiate et a été condamné à un an de prison dont huit mois ferme, avec obligation de repasser son permis de conduire.

Le conducteur s'est enfui dans un chemin forestier quand les motards de la brigade motorisée de Libourne lui ont demandé de s'arrêter. Ils l'ont donc poursuivi et alors qu'ils venaient de mettre le pied à terre, le chauffard a fait marche arrière, a percuté les deux motos ainsi que les deux autres véhicules stationnés. Un vaste plan de recherche a alors été mis en oeuvre pour le retrouver. Et sa cavale a pris fin sans heurt dans le centre ville de Libourne par le Peloton de Surveillance et d'Intervention.