Gironde : un enfant retrouvé mort à Mérignac à côté de sa mère inconsciente

Un drame à Mérignac hier soir. Un enfant de 4 ans et demi a été retrouvé mort à côté de sa mère inconsciente ce lundi soir. C'est le père de famille qui aurait fait la terrible découverte. Une enquête est en cours pour découvrir les circonstances du décès. Aucune piste n'est privilégiée.

Mérignac

Un enfant de 4 ans et demi a été retrouvé mort hier soir dans le quartier de Mérignac-Arlac. Selon Sud-Ouest, c'est le père de famille qui aurait fait l'horrible découverte vers 18h, en rentrant au domicile familial. Le petit garçon se trouvait dans une chambre à côté de sa mère inconsciente. Les pompiers ont tenté de réanimer l'enfant, en vain. La mère a été conduite au CHU Pellegrin. Son pronostic vital est engagé Le père est en état de choc. Des analyses sont en cours pour découvrir les causes et circonstances du décès. Aucune piste n'est privilégiée. En avril 2018, la commune de Mérignac avait connu un drame similaire avec 3 enfants retrouvés morts. C'est la mère qui avait reconnu les avoir empoisonnés.